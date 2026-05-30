SuperEnalotto, vinti a Terracina 640.000 euro con il “5+1” alla Tabaccheria Zarotti

Un bellissimo sabato 30 maggio 2026 per chi a Terracina ha centrato un “5+1” da 640.334,99 euro al SuperEnalotto. E’ caccia al fortunato o fortunata, che si è recato Tabaccheria Zarotti di Simone Calvanese, in Piazza IV Novembre 9 e si è portato a casa l’ingente somma di denaro tramite Quick Pick (il terminale a genera la combinazione casuale di numeri), che ha generato 8, 13, 21, 39, 63, 71, numero Jolly 72 e SuperStar 56.

Per poco, ovviamente si far per dire, non è arrivato il “6”. L’ultimo è stato centrato lo scorso 22 dicembre e Desenzano del Garda, fruttando qualcosa come 35,4 milioni. E il il jackpot sale 173 milioni di euro…