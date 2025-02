Superlega, il Cisterna Volley capitola in casa contro l’Allianz Milano

Il Cisterna Volley esce sconfitto per 3-1 in casa contro l’Allianz Milano. Una gara, quella giocata dai pontini, giocata punto a punto contro un avversario ostico, che però veniva da due insuccessi consecutivi. L’Allianz, nonostante il divario di 10 punti e la sicurezza del sesto posto, è arrivato al Palazzetto dello Sport di Cisterna con la giusta fame per agguantare i tre punti necessari per riavvicinarsi quanto più possibile alle zone alte della classifica.

LA CRONACA DEL MATCH

Prima del match, il centrale Aleksandar Nedeljkovic ha consegnato la maglia ufficiale della squadra all’Ambasciatrice della Repubblica di Serbia a Roma, Mirjana Jeremic. Il primo set ha visto i pontini partire bene, ma l’Allianz ha trovato il sorpasso grazie ai colpi di Reggers, chiudendo il parziale 22-25. Anche il secondo set si è giocato punto a punto, con gli ospiti che, però, hanno fatto valere la loro supremazia, cominciando a chiudere le valigie prima di mettere definitivamente il punto alla gara.

Nel terzo set, la partita si riapre: il Cisterna ha reagito con decisione e, guidata da Bayram e Nedeljkovic, è riuscita a condurre e ad accorciare le distanze grazie ad un ottimo 25-20. Il quarto set, rivelatosi poi l’ultimo, è stato equilibrato fino alla fine, con il Cisterna che ha tentato di rimontare in extremis. Un colpo di Reggers ha sigillato la vittoria per Milano: 23-25 gioco, partita, incontro.

PAROLA AI PROTAGONISTI

Al termine della gara, Jordi Ramon è intervenuto ai microfoni dei giornalisti per commentare la prestazione del Cisterna: ”Oggi volevamo provare a trarre il meglio da questa partita e purtroppo non ci siamo riusciti. Era importante per noi e per il nostro obiettivo, che ora è quello di chiudere la stagione nella miglior posizione possibile. Contro Milano non siamo riusciti a esprimere il nostro gioco, ma ora ci aspetta l’ultima contro Monza e vogliamo trovare la vittoria per poter finire al meglio”.

IL TABELLINO

CISTERNA VOLLEY – ALLIANZ MILANO 1-3 (22-25; 23-25; 25-20; 23-25)

CISTERNA VOLLEY: Baranowicz 2, Faure 17, Nedeljkovic 10, Mazzone 5, Pace (L), Bayram 12, Ramon 9, Tarumi 2. NE: Tosti (L), Finauri, Czerwinski, Rivas, Fanizza. Allenatore: Falasca

ALLIANZ MILANO: Porro 1, Reggers 20, Schnitzer 6, Caneschi 3, Catania (L), Louati 14, Kaziyski 8, Gardini, Barotto, Zonta, Otsuka 8, Larizza 2,Staforini (L), Piano. Allenatore: Piazza

ARBITRI – Ubaldo Luciani – Andrea Puecher (3^arbitro Andrea Bonomo)

NOTE- Durata set: 27’, 33’, 28’, 35’ Tot.2h03. Spettatori: 1539 . MVP: Ferre Reggers (Allianz Milano)

Attacco: Cisterna Volley 45% Allianz Milano 46%. Ricezione: Cisterna Volley 41% (26% prf) Allianz Milano 41% (24% prf). Ace: Cisterna Volley 5, Allianz Milano 4. Muro: Cisterna Volley 9 Allianz Milano 7.