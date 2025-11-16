Superlega, impresa Cisterna: Modena ko al tie-break

Serata da ricordare al Palasport di Cisterna, dove la squadra di Morato mette in scena una rimonta straordinaria e batte la Valsa Group Modena al tie-break, chiudendo 3-2 una sfida ad altissima intensità: 26-24, 19-25, 16-25, 37-35, 15-11.

Una gara in cui è accaduto di tutto. Cisterna parte forte e si aggiudica il primo set, ma Modena risponde con due parziali in cui alza l’efficienza offensiva e si porta avanti 2-1. Il terzo set sembra indirizzare l’incontro verso gli emiliani, capaci di trovare continuità dai nove metri e ordine a muro.

Poi la partita cambia volto. Il quarto set diventa una battaglia fuori scala: scambi infiniti, continui sorpassi e un Palasport in piedi a spingere i padroni di casa. Cisterna annulla più set point e chiude 37-35, riaprendo una partita che sembrava compromessa.

Nel tie-break i laziali cavalcano l’inerzia ritrovata: battuta più incisiva, muro presente e una gestione pulita dei palloni pesanti. Il 15-11 finale fa esplodere il palazzetto.

MVP: Filippo Lanza

Il martello azzurro firma una prova da leader, risultando decisivo nei momenti cruciali tra quarto e quinto set. Suo il premio di miglior giocatore del match.

I NUMERI DEL MATCH

Punti totali Cisterna: 113

Efficienza in attacco nel tie-break: 75%

Ricezione positiva complessiva: circa 50%

Set più lungo: quarto parziale terminato 37-35

La squadra di Morato ha fatto la differenza nella fase break: tra muro e contrattacco, soprattutto nel finale, Cisterna ha saputo cambiare ritmo e chiudere con lucidità una partita dall’andamento imprevedibile.

LA PROSSIMA SFIDA

Cisterna ora guarda con entusiasmo al prossimo appuntamento: Sabato 22 novembre Cisterna Volley – Powervolley Milano.

Sfida complessa, ma la rimonta contro Modena dà fiducia e morale a un gruppo che ha dimostrato carattere e cuore.