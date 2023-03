Superlega, Top Volley Cisterna stecca la prima dei playoff 5 posto

La Top Volley Cisterna stecca clamorosamente nella prima giornata dei preliminari Play off 5 posto in casa contro Padova. Incolore la prestazione dei pontini, i veneti più ordinati si portano a casa l’intera posta in palio, troppi errori dall’altra parte della rete deludente la prestazione dei giocatori schierati da coach Soli, sempre costretti a rincorrere gli avversari non riuscendo a trovare il giusto approccio per una partita finita dopo appena un ora e 12 minuti.

Primo set: Parte bene Cisterna che spinge subito sull’acceleratore grazie alle giocate del giovane palleggiatore Zanni che alterna in sequenza Bayram Sedlacek e Dirlic, 8-6. Padova reagisce e trova punti importanti con Guzzo e Gardini, 15-16. Cuttini indovina i cambi e i padroni di casa vanno in confusione, gli ospiti si aggiudicano il primo parziale grazie a un muro di Asparuhov, 21-25.

Secondo set: Inizio parziale fotocopia del finale precedente, coach Soli chiama subito time out per ridare ritmo ai suoi, Zanni trova la giusta intesa con Dirlic ed il croato mette a terra palle ben angolate e potenti, 7-8. Padova non si arrende e trova il massimo vantaggio di più cinque con il pallonetto di Gardini che spiazza la difesa pontina, 9-14. Primo ace della partita per la Top Volley messo a segno da Bayram, 15-17. Aggancio completato da Dirlic, 17-17. Si continua punto a punto Cisterna contiene gli avversari con Sedlacek che trova il mani out del muro avversario, 21-21. Padova più concreta chiude il secondo 22-25.

Terzo set: i veneti partono bene anche nel terzo set imponendosi subito con un più cinque che sul tabellone si traduce in 3-7. Bayram mette a terra il terzo ace di giornata e accorcia le distanze, 5-7. Serie positiva di Gardini in battuta e i veneti trovano il nuovo massimo vantaggio, più sei, 6-12. Gli ospiti mantengono il vantaggio, Cisterna commette troppi errori, 12-18. Sedlacek da posto quattro trova una diagonale potentissima, 16-22. Padova chiude il set 18-25 portando a casa l’intera posta in palio.

IL TABELLINO

Top Volley Cisterna – Pallavolo Padova: 0-3 (21-25; 22-25; 18-25)

Top Volley Cisterna: Zingel (ne), Martinez 2, Catania, Sedlacek 5, Zanni 1, Mattei 1, Dirlic 8, Rossi 6, Staforini (L), Baranowicz (ne), Bayram 15, Guiterrez (ne). All.: Soli.

Pallavolo Padova: Gardini 17, Canella 4, Cengia, Zoppellari, Saitta, Guzzo 14, Volpato (ne), Zenger (L), Takahashi, Desmet 11, Lelli (L), Crosato 5, Asparuhov 2. All.: Cuttini.

ARBITRI: Verrascina, Saltalippi.

Top Volley Cisterna: ace 3, err.batt. 12, ric.prf. 34%, att. 50%, muri 3.

Pallavolo Padova: ace 5, err.batt 15, ric.prf. 28%, att. 60%, muri 5.

Mvp: Davide Gardini (Pallavolo Padova)