SUV si schianta contro il porticato del Morbella

Paura nel parcheggio del centro commerciale Morbella di Latina, dove una donna di 62 anni ha perso il controllo del proprio suv BMW X3 andando a schiantarsi contro un porticato nei pressi di uno degli ingressi della struttura.

Secondo una prima ricostruzione, l’automobilista era appena entrata nell’area di sosta di viale Picasso e stava effettuando una manovra di parcheggio quando, per un errore, avrebbe proseguito la marcia invece di fermarsi. Il veicolo ha così travolto uno scooter parcheggiato sul marciapiede prima di terminare la propria corsa contro una trave del porticato.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del servizio di emergenza sanitaria che ha prestato soccorso alla conducente, rimasta ferita in maniera non grave. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Latina, che hanno effettuato i rilievi del caso, raccolto le testimonianze e verificato la presenza di eventuali telecamere di videosorveglianza utili a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Fortunatamente, al momento dell’incidente, nessun pedone si trovava nella zona interessata dall’impatto, evitando conseguenze ben più gravi.