“Svelarsi”, il nuovo spettacolo al Teatro Fellini di Pontinia

In scena – in anteprima nazionale – il nuovo atteso progetto di Silvia Gallerano “Svelarsi”, che si terrà il giorno 30 settembre alle ore 21:00 presso il Teatro Fellini di Pontinia.

“La partenza della Stagione di prosa sarà annunciata a breve – afferma Clemente Pernarella – ma le attività del Fellini sono svincolate ed in realtà siamo partiti, con Short Theatre la scorsa settimana, e molti altri saranno gli appuntamenti che precederanno l’avvio del cartellone di prosa e danza. La collaborazione con PAV e Area06 fa parte di un percorso che è stato attivato tre anni fa e che ha come obiettivo fare di questo territorio un luogo di riferimento per la scena contemporanea italiana. Lo spettacolo in questione in particolare utilizza il teatro per attivare una riflessione ed un confronto su temi che riguardano il femminile, il confronto con la cultura patriarcale e il rapporto tra corpo e società”.

Svelarsi è un’altalena tra questi stati: Un senso di invasione, una mancanza di spazio, una compressione, da una parte. La potenza, lo strabordare, la risata travolgente, dall’altra.

La cultura patriarcale che ancora ci circonda, insegna alle donne, sin da piccole, a limitare i propri desideri di potenza, ad accettare invasioni di campo da parte dell’altro sesso (dove il campo è il corpo), a mettersi in disparte e per senso di costrizione spesso a esplodere.

Il lavoro di scrittura è un lavoro condiviso: ogni attrice ha scritto con le parole o con il proprio corpo la sua presenza in questo lavoro. La scrittura è una scrittura non solo di parole, anzi, soprattutto di corpi. Le parole a volte sono gli inganni, il rumore dell’abituale: I corpi, in questi momenti di “svelamento”, rivelano la vera essenza, il discorso non articolato ma presente.

Anche per questo “Svelarsi” si rivolge a un pubblico esclusivamente di donne (cis, trans e non binarie). Tutte quelle insomma che si sentono (anche) donne: Non si tratta solo di creare uno spazio sicuro per chi è sul palco, ma anche di permettere a chi guarda di sentire il proprio corpo risuonare più profondamente con quello che vede, nudo, in scena.

Le protagoniste dello spettacolo sono: Silvia Gallerano, Giulia Aleandri, Elvira Berarducci, Smeralda Capizzi, Benedetta Cassio, Livia De Luca, Serena Dibiase, Chantal Gori e Giulia Pietrozzini.