Sventata una rapina alla stazione di Latina scalo: due arresti

I Carabinieri della Stazione di Latina Scalo hanno arrestato in flagranza di reato per tentato furto aggravato due cittadini: uno nato nel 1996 e residente ad Aprilia, l’altro nato nel 1989 e residente ad Anzio.

Durante un servizio di controllo del territorio, i militari si sono recati presso lo scalo ferroviario e hanno notato un’autovettura sospetta con il motore acceso e il conducente all’interno. Poco più avanti, un’altra persona stava trafficando all’interno di un’altra auto.

I Carabinieri hanno subito bloccato l’accesso alla strada e immobilizzato il primo sospettato che si trovava nel veicolo. Il secondo sospettato è stato catturato dopo un lungo inseguimento a piedi, che si è esteso per circa un chilometro nelle vie circostanti. Durante la perquisizione, sono stati trovati in possesso di arnesi da scasso e di una centralina usata per avviare le auto forzate.

Dopo le formalità di rito, gli arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo, previsto per la giornata odierna.