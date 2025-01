Sviene e si ribalta con l’auto, incidente e paura in via Lunga

Ci sarebbe un malore alla base del rocambolesco incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi su via Lunga alla periferia di Latina. Al volante della Jeep Compass c’era una donna, che in modo completamente autonomo ha preso il controllo del volante finendo per ribaltarsi al centro della carreggiata. Assieme a lei viaggiava, seduto sul lato passeggero anche il figlio che, uscito praticamente illeso, ha raccontato di aver visto la madre svenire mentre guidava.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che, grazie all’ausilio dei Vigili del Fuoco, hanno estratto la conducente dall’abitacolo. La donna, una 67enne, è stata trasportata in eliambulanza al Goretti. Le sue condizioni sarebbero fortunatamente meno gravi di quanto si era pensato in un primo momento. Tanti i disagi alla viabilità, con la strada che è stata chiusa al traffico per permettere rilievi e rimozione del mezzo.