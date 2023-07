Sviluppo agroalimentare, un milione e mezzo dalla Regione

“Si tratta di una occasione importante per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari della Lazio – afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Sambucci, vice presidente della commissione agricoltura della Pisana – E’ soltanto una delle linee di finanziamento previste dalla Regione e che va nella direzione prevista dall’amministrazione Rocca, vale a dire quella di sostenere i prodotti del settore agroalimentare, in particolare i prodotti tipici dei nostri territori, sia nella produzione sia nella commercializzazione in Italia e all’estero. Stiamo dando grande attenzione a questo settore, cercando in ogni maniera di essere a disposizione dei nostri produttori, anche al fine di migliorare i prodotti che arrivano sulle tavole delle nostre famiglie. Una attenzione – continua Sambucci – che vede impegnato in un grande lavoro di coordinamento l’assessore all’agricoltura, Giancarlo Righini”