Tackle Football, Bufali Latina chiudono al terzo posto nazionale: esordio da record

Si chiude con uno straordinario terzo posto nazionale l’avventura dei Bufali Latina Tackle Football nel campionato 5MEN CSI 2025. Alla loro prima partecipazione assoluta in una competizione tackle nazionale, i pontini hanno conquistato un podio sorprendente, dimostrando forza, determinazione e grande spirito di squadra.

Le Finals Four Nazionali, disputate domenica scorsa nello splendido scenario del Guelfi Stadium di Firenze, hanno visto il team pontino affrontare in semifinale gli SteelBucks Caserta, in una gara combattuta sin dai primi minuti. I Bufali hanno aperto le marcature con un touchdown di D’Amico, ma la sfida è rimasta in bilico fino al termine del primo tempo, quando un controverso fumble concesso agli avversari ha spostato l’equilibrio. Gli SteelBucks ne hanno approfittato, andando a segno due volte e chiudendo sul 25-18, condannando Latina alla finale per il 3° posto.

Appena il tempo di riprendere fiato, e i ragazzi di coach Alessandrini sono tornati in campo per affrontare gli Express Napoli, superati con un netto 34-8 grazie a un’ottima prova offensiva e difensiva.

Oltre al podio, i Bufali hanno chiuso la stagione con altri importanti traguardi: vincitori della Conference Sud e MVP assegnato a Mario Alessandrini, protagonista assoluto della stagione.

“È un risultato storico – commentano dal club – siamo orgogliosi di quanto costruito in così poco tempo. Questo è solo l’inizio”. La squadra ora si fermerà per qualche mese, con alcuni atleti che prenderanno parte all’attività Flag. La ripresa è fissata per settembre, con l’obiettivo di potenziare il gruppo attraverso un piano di reclutamento e preparazione atletica.

Per i Bufali Latina, il futuro ha già cominciato a correre.