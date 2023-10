Taekwondo, 19 medaglie e doppio podio societario per la Fenice al Lazio Combat

Altra impresa sportiva nel taekwondo per la Fenice di Borgo Hermada. GLi atleti della società pontina si sono resi protagonisti al Lazio Combat conquistando 19 medaglie e un doppio podio societario.

Nel weekend di sabato 7 e domenica 8 ottobre si è svolto al PalaBorelli di Minturno il Campionato interregionale di Taekwondo 2023 “Lazio Combat”, specialità combattimento, riservato alle categorie Kids, cadetti, junior e senior cinture colorate e nere. La due giorni di gare, è stata promossa dal Comitato Regionale Lazio del presidente Marcello Pezzolla, in collaborazione con l’ASD Taekwondo Scauri, ed ha visto la partecipazione di 617 atleti provenienti da 83 società italiane.

La Fenice del direttore tecnico Simone Longarini, coadiuvato dal coach Leonardo Longarini, ha schierato 21 atleti: 5 Kids (1 cintura rossa e 4 colorate), 11 cadetti, 3 junior 2 senior cinture nere. Il primo giorno di gare riservato alle categorie Kids e Cadetti, sono state conquistate 8 medaglie d’oro, 2 d’argento e 4 di bronzo che hanno consentito di salire sul secondo gradino del podio societario. Hanno vinto l’oro dei Kids Lisi Ginevra, Conti Alberto e Ventura Beatrice, bronzo per Alessandra De Marchis e Martina D’Onofrio. Nei cadetti: oro per Martina De Bonis, Aurora Parisella, Devid Cianfarani, Tommaso Mazzocchi e Francesco D’Auria, argento per Andrea Zappone e Jessica Maria Nica, bronzo per Lorenzo Giannini e Riccardo Tamangi. Il secondo giorno di incontri sono state conquistate 3 medaglie d’oro, 1 d’argento e 1 di bronzo che hanno consentito di salire sul quarto gradino del podio societario. Hanno vinto l’oro negli junior Cormons Edison Andres, Syd Cianfarani e Giulia Senesi. Nei senior argento per Samuele Marzella e bronzo per Flavia Macchione. Nonostante buone performance, restavano ai piedi del podio Samuele Mandatori e Davide Piroli Davide. Gli atleti della prestigiosa società Pontina della Fenice, che continuano a stupire per la costanza di rendimento, sono stati apprezzati dal numeroso pubblico del PalaBorrelli per la qualità delle performance.

La soddisfazione nelle parole del direttore tecnico della Fenice Simone Longarini: “Un bottino di 19 medaglie e 2 podi societari, quest’ultimo un’inedito per la Fenice, lascia ai ragazzi una grande fiducia nei loro mezzi. Il Lazio Combat dimostra d’essere di anno in anno un torneo duro con atleti di livello che implica una puntuale preparazione. I ragazzi della Fenice hanno scritto una nuova ed esaltante pagina di sport. Nella due giorni di gare al Pala Borelli, hanno concretizzato il lavoro degli ultimi mesi esprimendo performance notevoli contro avversari di tutto rispetto. I ragazzi si stanno evolvendo tecnicamente, mentalmente e sulla gestione tattica dei match. Il percorso è ancora lungo e dobbiamo impegnarci sempre di più: il futuro li attende! Infine, un ringraziamento particolare sento di doverlo rivolgere al dirigente scolastico Aldo Di Trocchio, al personale docente e non docente dell’I.C. “A. Fiorini” di Borgo Hermada – Terracina, nella cui palestra si svolge l’attività della Fenice.”