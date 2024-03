Taekwondo: 5 titolo societario al Lazio Combat per la Fenice

A.S.D. Taekwondo Fenice di Terracina ha vinto per la 5^ volta il titolo societario all’Interregionale “Lazio Kombat”. Il Campionato laziale di combattimento è stato organizzato splendidamente dal Comitato Regionale Lazio della FITA (Federazione Italiana Taekwondo) del Presidente Marcello Pezzolla con la collaborazione della Polisportiva Olimpica 92 del Maestro Pasquale Rega. La kermesse riservata alle classi Senior – Junior categorie olimpiche e cadetti cinture rosse e nere, si è svolta domenica 10 marzo presso il Palazzetto dello Sport di Fondi dove si sono dati battaglia 226 atleti provenienti da 40 società italiane. Il Maestro della Fenice Simone Longarini, coadiuvato dal coach Leonardo Longarini e Flavia Macchione, ha guidato 19 giovani atleti: 1 nella categoria femminile senior, 9 junior e 9 cadetti. Al termine della giornata d’incontri sono state conquistate 14 medaglie di cui 9 d’oro, 3 d’argento e 2 di bronzo. Ha vinto l’oro nei senior femminile Macchione Flavia, negli junior Zappone Andrea, Cormons Edison Andres e Senesi Giulia, nei cadetti Lisi Ginevra, Giannini Lorenzo, Mazzocchi Tommaso, Fia Gianni e Parisella Aurora. La medaglia d’argento l’ha conquistata nei cadetti Nica Jessica Maria, Cianfarani Syd e De Bonis Martina, il bronzo D’Onofrio Martina e D’Auria Francesco. Le 14 medaglie vinte consentivano di conquistare per la 5^ volta la coppa del 1 posto del podio della speciale classifica per società. Si fermavano ai piedi del podio nonostante buone performance Piroli Davide, Cianfarani Devid, Mandatori Samuele, Tamangi Riccardo e Senesi Diego. Il Maestro Simone Longarini ha così commentato il grande risultato conseguito: “ la conquista delle 14 medaglie e la 5^ coppa societaria del Lazio ci riempiono di felicità. La squadra ha fatto una grande prova. Gli incontri sono stati impegnativi contro avversari di buon

livello tecnico. I ragazzi hanno interpretato la gara con grande umiltà e spirito di sacrificio. Hanno meritato il successo per l’impegno nel percorso di crescita che stanno facendo. Mi preme sottolineare la centralità della dimensione sociale della Fenice nell’apprendimento e nella crescita dei ragazzi: il Taekwondo è un’arte marziale complessa in astratto che il gruppo ha il grande merito di renderlo concreto. Un ringraziamento, infine, sento di doverlo rivolgere ai familiari e agli accompagnatori dei ragazzi e al Preside Aldo Di Trocchio, al personale docente e non docente dell’I.C. “A.Fiorini” di Borgo Hermada nella cui palestra scolastica di svolge l’attività della Fenice.”

