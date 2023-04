Taekwondo, Fenice: 20 medaglie al torneo delle Regioni

Nel weekend del 1 e 2 aprile è andato in scena presso il Palabianchini di Latina il torneo di combattimento di Taekwondo Kim&Liù Centro riservato ai giovanissimi dai 6 agli 11 anni delle Regioni Lazio, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.

Il Presidente della Fenice Maurizio Longarini a margine della kermesse ha precisato che la 16^ edizione del progetto Kim&Liù – crescere insieme – ha dato l’avvio ad una nuova organizzazione. Difatti la FITA (Federazione Italiana Taekwondo), Sport e Salute e il Dipartimento dello Sport hanno riorganizzato il torneo in macro regioni: nord, sud e centro prima delle fasi finali in programma il 9, 10 e 11 giugno presso il Foro Italico di Roma. E che le categorie in gara, oltre il grado indossato, sono state composte considerando gli anni di tesseramento dei piccoli atleti per conferire maggiore equità agli incontri.

Tornando alla gara, la Fenice del Maestro Simone Longarini, coadiuvato dal coach Leonardo Longarini, ha presentato 23 atleti: 2 Beginners, 16 Children’s e 5 Kids. Al termine delle due giorni d’incontri, il bilancio vede la conquista di 20 medaglie di cui 13 d’oro, 4 d’argento e 3 di bronzo. Hanno vinto l’oro nei Beginners Conti Federico e De Petris Matteo.

Nei Children’s oro per Simoneschi Diego, De Petris Francesco, Marchetti Tommaso Aldo, Stefani Thomas, Rigon Jacopo, Lisi Maurizio e Lutfi Isabel, argento per Mauti Matteo, Lisi Gabriele, Sanguigni Mia e Migliori Alessio, bronzo per Feudi Anthony e Mohamed Maryam. Nei Kids oro per Lisi Ginevra, De Marchis Alessandra, Conti Alberto e Ventura Beatrice, bronzo per D’Onofrio Martina. Hanno ben figurato sfiorando il podio Moro Natan, Mazzocchi Joele e Tamburo Federico

Felice per il risultato il Maestro Simone Longarini che ha così commentato: “Sono state due giornate di gare impegnative ma entusiasmanti. Il Kim&Liù Centro è stato promosso dal Comitato Regionale Lazio del Presidente Marcello Pezzolla con il supporto del Delegato Provinciale Pasquale Rega, e si è svolto senza alcun intoppo. Ed è stato un piacere vedere il Palabianchini animato da 456 piccoli atleti, accompagnati dai genitori, i loro primi tifosi, desiderosi di muovere i primi passi di un sano agonismo nella disciplina marziale del loro cuore. I ragazzi del Taekwondo Fenice sono stati fantastici. Hanno affrontato la rinnovata competizione con l’atteggiamento corretto che ha consentito la conquista del notevole bottino di 20 medaglie di cui 13 d’oro, 4 d’argento e 3 di bronzo. Si sono fatti valere con match convincenti di buonissimo livello. Che lascia ben sperare per il futuro. Infine sento di dover rivolgere i miei più sentiti ringraziamenti ai genitori dei ragazzi per il sostegno, al Dirigente Scolastico Aldo Di Trocchio e al personale docente e non docente dell’I.C “A. Fiorini” di Borgo Hermada nella cui palestra scolastica si svolge l’attività sportiva della Fenice.”