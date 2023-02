Taekwondo, Fenice ancora tra le Top Four d’Italia

La Fenice di Borgo Hermada per il secondo anno consecutivo sale sul podio come società ai campionati italiani cadetti.

Nel weekend dell’11 e 12 febbraio sugli ottagoni del Palaflorio di Bari, sono andati in scena i campionati italiani di Taekwondo riservati alle categorie cadetti cinture rosse e nere. La due giorni di gare è stata promossa dalla Federazione Italiana Taekwondo (FITA -WT) con il supporto del comitato regionale Puglia, ed ha visto confrontarsi in combattimento i migliori giovani interpreti della disciplina: l’11 febbraio è stato il turno della categoria cinture rosse, il giorno successivo quello delle cinture nere. Il roster della Fenice del sempre più apprezzato maestro Simone Longarini, coadiuvato dal coach Leonardo Longarini, era composto da 9 atleti: 4 nella categoria cinture rosse e 5 nelle cinture nere.

Il commento del Presidente della Fenice Maurizio Longarini:

“I campionati italiani di Taekwondo olimpico rappresentano uno degli appuntamenti più importanti della stagione agonistica. I giovani interpreti della disciplina hanno dato vita a combattimenti entusiasmanti e spettacolari. I ragazzi della Fenice sono stati protagonisti con performance di spessore conquistando complessivamente 4 medaglie di cui 1 oro, 2 argenti e 1 bronzo. Ai ragazzi e alle loro famiglie vanno le mie congratulazioni”.

Quanto alle gare, nella prima giornata di incontri hanno conquistato l’argento nelle cinture rosse Mazzocchi Tommaso nella categoria -48 kg e D’Auria Francesco nella -37 kg. Ai quarti di finale, dopo match intensi, uscivano di scena Fia Gianni e Tamangi Riccardo. Nella seconda giornata di incontri, nella cinture nere ha conquistato l’oro Senesi Diego nella categoria -37, campione europeo cadetti in carica al suo terzo titolo italiano consecutivo. Il bronzo, invece, lo conquistava De Bonis Martina nella categoria -51 kg, alla terza medaglia consecutiva in altrettante edizioni del campionato italiano cadetti. Si fermavano ad un passo dal podio dopo match visti sfumare negli istanti finali Parisella Aurora, Mandatori Samuele e Piroli Davide. Grazie ai risultati conseguiti, la Fenice tornava a salire sul podio per sollevare la coppa come quarta società in classifica generale nella categoria maschile cinture nere.

La felicità nelle parole del maestro Longarini Simone:

“Sono orgoglioso di essere il Maestro di questi ragazzi fantastici per passione e dedizione al Taekwondo. Sono coraggiosi e non mollano mai. I risultati sono il frutto di questo spirito indomito. Confermarsi al campionato italiano cadetti con 1 oro, 2 argenti e 1 bronzo è stato impegnativo. Ma siamo riusciti nell’impresa di tornare a salire sul podio della classifica generale delle società con determinazione e voglia di vincere. Da cerchietto rosso la sontuosa prestazione della “Pulce Atomica” Senesi Diego, campione europeo cadetti in carica, al suo terzo titolo italiano consecutivo. I 4 match disputati per giungere all’oro, sono stati una marcia trionfale costellata da altrettanti KO tecnici per la gioia, peraltro, del seguito dei suoi piccoli fans. Dopo i festeggiamenti, ci ritufferemo negli allenamenti in palestra in vista dei campionati italiani junior di Napoli in calendario a marzo. Un ringraziamento, infine, sento di doverlo rivolgere ai genitori dei ragazzi, al Preside Aldo Di Trocchio, al personale docente e non docente dell’I.C. “A. Fiorini” di Borgo Hermada nella cui palestra scolastica si svolge l’attività sportiva della Fenice”.