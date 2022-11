Taekwondo Fenice, Senisi medaglia d’oro agli Europei

Straordinario successo di Diego Senesi, medaglia d’oro nella categoria -33 kg ai Campionati Europei di Taekwondo. Sabato 26 novembre, sul tatami del National Sport School di Swiegi a Malta, l’atleta azzurro della Fita (Federazione Italiana Taekwondo) punta di diamante dell’A.S.D.

Un anno da incorniciare quello che volge al termine per Diego Senesi che, dopo la conquista di 2 titoli italiani (assoluti 2021 e Dream Cup) 1 argento italiano, l’oro all’Open Internazionale Insubria Cup e l’ottimo mondiale Cadetti disputato a Sofia a luglio, si laurea Campione Europeo Cadetti.

Classe 2009, il terracinese ha iniziato a praticare il Taekwondo a 4 anni quando ha varcato la soglia della palestra scolastica dell’I.C. ” A. Fiorini” di Borgo Hermada – Terracina dove svolge l’attività sportiva l’A.S.D. Taekwondo Fenice. E subito si metteva in luce per la passione, la costanza e l’impegno che metteva negli allenamenti oltreché per i successi giovanili.

“Diego Senesi ha regalato forti emozioni in questo Europeo sin dal primo incontro – ha sottolineato il suo Maestro Simone Longarini. Ed ha risposto alle esigenze dei vari match con un’organizzazione di gioco impeccabile. Devo complimentarmi anche con il coach della Nazionale Claudio Treviso che ha saputo guidarlo nel percorso al titolo Europeo. Un titolo di questo livello non si vince per l’influenza di congiunzioni astrali. Ma rappresenta il momento in cui il lavoro di anni è stato premiato. Il momento in cui Diego ha raccolto il frutto della gavetta. E tanta fatica alla fine è stata premiata. Bravo Campione!”

Non finisce qua, gli atleti della Fenice brillano anche a Biella. Grande ultimo weekend di novembre per i ragazzi della Fenice di Borgo Hermada in gara al 3° Royal Cup di Biella.

A rappresentare la Fenice del Direttore Tecnico Simone Longarini, coadiuvato dal coach Leonardo Longarini, sono stati 13 atleti di cui 3 beginners, 2 children, 3 Kids, 4 cadetti e 1 junior. Il bilancio finale vede la conquista di 11 medaglie di cui 8 ori e 3 bronzi:

Oro per Matteo Mauti e Lisi Gabriele nei beginners, De Petris Francesco e Lisi Maurizio nei Children, Tamangi Riccardo e Lisi Ginevra nei Kids, De Bonis Martina nei cadetti e Cormons Edison Andres negli junior.

Bronzo per Marchetti Aldo Tommaso nei beginners, Zappone Andrea e Mandatori Samuele nei cadetti.

Fia Gianni nei cadetti e De Marchis Alessandra nei Kids, nonostante buone prestazioni, si sono fermati ai piedi del podio.

Grazie alle medaglie conquistate, la prestigiosa compagine pontina si è collocata al 5° posto della classifica generale delle società.

Il Direttore Tecnico Simone Longarini:” Sono felice per l’affermazione dei ragazzi della Fenice. Una piccola rappresentanza della squadra agonisti per una grande affermazione sul tatami che ha sfiorato il podio nella classifica generale delle società. I ragazzi hanno combattuto con spirito indomito in perfetta sintonia con l’angolo portando a casa un bottino notevole costituito da 8 ori e 3 bronzi. Fa piacere, inoltre, che Biella abbia visto e apprezzato il ritorno alla piena espressione del talento di Edison Andres Cormons frenato in tempi recenti da problematiche che sono state archiviate. In settimana festeggeremo il Royal Cup di Biella e la conquista, nel medesimo weekend a Malta, del Campionato Europeo Cadetti nella categoria -33 Kg da parte del nazionale della Fenice Diego Senesi. Poi si tornerà subito a lavorare in palestra per i Campionati Italiani Senior cinture nere di dicembre a Torino – in cui saranno impegnati Macchione Flavia e Marzella Samuele – e gli obiettivi del nuovo anno sportivo. Un ringraziamento, infine, sento di doverlo rivolgere ai genitori dei ragazzi, al Preside Aldo Di Trocchio, al personale docente e non docente dell’I.C. “A. Fiorini” di Borgo Hermada nella cui palestra scolastica si svolge l’attività sportiva della Fenice.”