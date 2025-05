Taekwondo Fenice Terracina, 6 medaglie e 3°posto generale alla WT President’s Kids Cup di Sofia

Prestazione straordinaria per il Taekwondo Fenice di Terracina alla 10ª edizione della WT President’s Cup Kids, svoltasi nella splendida Asics Arena di Sofia (Bulgaria). Il team guidato dal Maestro Simone Longarini, affiancato dal coach internazionale Leonardo Longarini, ha conquistato sei medaglie – tre d’oro e tre d’argento – portando a casa anche la coppa per il terzo posto nella classifica generale.

La competizione, di classe G3, ha visto la partecipazione di numerose squadre provenienti da tutta Europa, oltre che da Nord e Sud America e dall’Asia, confermandosi come uno dei tornei giovanili più prestigiosi del panorama mondiale.

A rappresentare il team laziale sono stati sette giovani atleti, tutti nella categoria Kids: Maurizio e Gabriele Lisi, Lucilla Cardinale, Thomas Stefani, Francesco De Petris, Matteo Mauti e Isabel Lutfi. Di questi, ben sei sono riusciti a raggiungere la finale nelle rispettive categorie di peso, un risultato che testimonia l’altissimo livello di preparazione e determinazione dei giovani atleti.

I medagliati:

Oro per

• Francesco De Petris (-36 kg)

• Lucilla Cardinale (-44 kg)

• Isabel Lutfi (-33 kg)

Argento per:

• Maurizio Lisi (-48 kg)

• Gabriele Lisi (-44 kg)

• Thomas Stefani (-30 kg)

Una nota di merito anche per Matteo Mauti, che ha sfiorato il podio dopo una buona prestazione.

Nel weekend precedente si era invece conclusa senza podi la WT President’s Cup Europe riservata alle categorie Junior e Cadetti, a cui hanno preso parte gli atleti della Fenice Andrea Zappone, Naiman Cristian Andrei, Tommaso Mazzocchi, Martina De Bonis, Aurora Parisella (Junior) e Ginevra Lisi (Cadetti). Nonostante l’assenza di medaglie, la partecipazione a un torneo di tale livello ha rappresentato un’esperienza formativa fondamentale per la crescita sportiva dei ragazzi.

Le parole del Maestro Simone Longarini:

“La President’s Cup è uno dei tornei continentali più prestigiosi e duri. In questa edizione hanno partecipato le Nazionali europee, nord e sud americane e orientali. I ragazzi della Fenice si sono preparati con scrupolo nei mesi precedenti e si sono messi in gioco con grande coraggio e l’euforia della prima partecipazione a un torneo così importante. Hanno combattuto tutti con grande determinazione a un buon livello tecnico-tattico. I risultati dei Kids sono da cerchietto rosso: raggiungere sei finali su sette atleti in gara è stata un’impresa eccezionale! A tutti i ragazzi vanno i più sentiti complimenti per l’impegno e il grado di miglioramento sin qui raggiunto. Del resto, le sfide e le sconfitte sono passaggi formativi ineludibili.”

Un risultato che conferma il Taekwondo Fenice come una delle realtà più dinamiche e promettenti del panorama italiano, capace di distinguersi anche nei contesti internazionali più competitivi.