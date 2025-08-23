Taekwondo Fenice, tutto pronto per la nuova stagione sportiva

Taekwondo Fenice apre ufficialmente le porte alla nuova stagione sportiva 2025/26 con l’avvio dei corsi di Taekwondo Olimpico. La società, affiliata alla Federazione Italiana Taekwondo (FITA) e iscritta al Registro Nazionale del CONI, conferma le sedi operative di Borgo Hermada e Pontinia, entrambe dotate di attrezzature moderne e adatte anche alla preparazione agonistica.

I corsi saranno guidati dai maestri Simone e Leonardo Longarini e la partenza ufficiale è fissata per lunedì 1 settembre, con l’Open Day presso la palestra dell’Istituto Comprensivo Fiorini di Borgo Hermada; martedì 2 settembre seguirà l’inaugurazione della stagione a Pontinia, nei locali dell’I.C. Giovanni Verga.

Le lezioni si terranno tre volte a settimana e saranno rivolte sia ai principianti, sia agli atleti già formati.