Taekwondo, festa per La Fenice di Terracina: trionfo al Tuscany Open

Straordinario successo per l’ASD Taekwondo Fenice di Terracina, che si è imposta in assoluto nella classifica per società al Tuscany Open, campionato interregionale di Taekwondo – specialità combattimento – disputato il 18 e 19 ottobre al PalaEstra “Mario D’Agata” di Arezzo. La prestigiosa manifestazione, organizzata dal Comitato Toscana della Federazione Italiana Taekwondo (FITA), ha visto la partecipazione di 712 atleti provenienti da 58 società italiane, confermandosi come uno degli appuntamenti più importanti del calendario nazionale.

Guidata dal Maestro Simone Longarini, affiancato dai coach Leonardo Longarini e Samuele Marzella, la Fenice ha schierato un gruppo numeroso di atleti in tutte le categorie di età, distinguendosi per qualità tecnica, spirito di squadra e determinazione. Durante la prima giornata di gara, dedicata alle categorie Cadetti, Junior e Senior, gli atleti terracinesi hanno subito imposto il proprio dominio, conquistando 5 medaglie d’oro, 2 d’argento e 5 di bronzo, e chiudendo al primo posto nella classifica per società. Tra i protagonisti, Mazzocchi Tommaso, Caprio Lorenzo, Conti Alberto, Falso Samuele e Lisi Ginevra hanno brillato sul gradino più alto del podio, mentre Mandatori Samuele e Morsicani Brysn hanno conquistato l’argento. Bronzo invece per Cianfarani Syd, Cianfarani Devid, Naiman Daniel, Di Lello Maurizio e Ventura Beatrice.

Nella seconda giornata, riservata alle categorie Kids, Children e Beginners, sono stati invece i più giovani a dare spettacolo, portando alla Fenice un nuovo, straordinario bottino: 12 ori, 5 argenti e 5 bronzi, che hanno consolidato il primo posto assoluto nella classifica generale. Sul gradino più alto del podio sono saliti Valvassori Leonardo, De Petris Mattia, Cardinale Flaviano, Falso Samuele, Conti Federico, Quattrociocchi Sofia, Mauti Matteo, Stafani Thomas, Lisi Maurizio, Migliori Alessio, Cardinale Lucilla e Celani Mattias. Ottime anche le prestazioni dei numerosi giovani in argento e bronzo, oltre a quelle di De Petris Francesco, Tripodi Alessandro, Marchetti Tommaso Aldo, Tamangi Riccardo e D’Onofrio Martina, che pur senza medaglia hanno mostrato crescita e determinazione. Al termine della due giorni, la Fenice ha chiuso con un bilancio complessivo impressionante di 17 medaglie d’oro, 7 d’argento e 10 di bronzo, conquistando il titolo di prima società assoluta del Tuscany Open.

“Sono stati due giorni intensi e ricchi di emozioni – ha commentato il Maestro Simone Longarini –. I ragazzi hanno mostrato grande maturità agonistica, tecnica e tattica, centrando un risultato storico per la nostra associazione. Vincere in tutte le categorie, davanti a società di altissimo livello, è un traguardo che ci riempie d’orgoglio. Un ringraziamento speciale va al mio staff tecnico e ai genitori dei nostri atleti, sempre presenti e corretti nel loro sostegno”. Con questo nuovo trionfo, l’ASD Taekwondo Fenice di Terracina si conferma una delle realtà più forti e organizzate del panorama nazionale, capace di unire risultati sportivi di altissimo livello ai valori di disciplina, rispetto e crescita personale che rappresentano la vera essenza del Taekwondo.