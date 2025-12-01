Taekwondo, il pontino Andrea Zappone medaglia d’argento agli Europei di Aigle

Grande impresa per il 16enne Andrea Zappone, vicecampione europeo junior 2025 nella categoria “-78 kg” ai Campionati Europei per Nazioni, disputati dal 19 al 21 novembre al World Cycling Center di Aigle. Il talento della Fenice di Terracina, allenato dal Maestro Simone Longarini, ha conquistato l’argento dopo un percorso brillante: 2-0 sull’islandese Gudmunder Sigurjonsson negli ottavi, 2-0 sul danese Martin Romundset nei quarti, e 2-0 sul greco Georgios Zmpitas in semifinale, prima della finale persa 2-0 contro l’azero Eljan Aliyev. Il 2025 si conferma un anno straordinario per Zappone, già campione italiano e protagonista del trionfo europeo per club a Tallinn, mantenendo per dieci mesi il primato nel ranking europeo junior -78 kg.

“Complimenti ad Andrea per questo prestigioso risultato – ha dichiarato il Maestro Simone Longarini – un argento che ripaga impegno e determinazione contro i migliori talenti d’Europa”.

Il giovane atleta non si ferma: il 2 dicembre sarà a Sarajevo per il Gran Prix Final, il 9 dicembre sarà aggregato alla Nazionale Italiana per l’Europeo Under 21 in Kosovo e presto debutterà nella categoria Seniores -74 kg. Con questa medaglia, Zappone conferma di essere una delle promesse più luminose del Taekwondo italiano ed europeo.