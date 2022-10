Taekwondo, La Fenice di Hermada vince il ‘Lazio Combat’

La Fenice di Borgo Hermada, per la quarta edizione consecutiva, si conferma prima società del Lazio.

Sabato 22 e domenica 23 ottobre si è svolto al Palaborelli di Scauri il Campionato interregionale di Taekwondo 2022 “Lazio Combat”, specialità combattimento, aperto a tutte le categorie. La Kermesse è stata promossa dal Comitato Regionale Lazio del Presidente Marcello Pezzolla, in collaborazione con l’ASD Taekwondo Scauri, ed ha visto la partecipazione di 649 atleti di 80 società provenienti da 11 regioni italiane.

Nella prima giornata, la Fenice del Maestro Simone Longarini, ha schierato 18 atleti: 5 beginners, 8 children e 5 Kids. Al termine degli incontri la Fenice tornava a salire sul primo gradino del podio per società con 8 ori, 4 argenti e 5 bronzi.

Hanno vinto l’oro nei beginners: Marchetti Aldo Tommaso e Mazzocchi Joele. Argento per Lisi Gabriele e bronzo per Mauti Matteo.

Nei Children: oro per Simoneschi Diego, De Petris Francesco, Lisi Maurizio e Lutfi Isabel. Argento per Mohamed Maryam. Bronzo per Stefani Thomas, Conti Alberto e Sanguigni Mia.

Nei Kids hanno vinto l’oro D’Auria Francesco e Lisi Ginevra. Argento per De Marchis Alessandra e Mazzocchi Alessio, bronzo per D’Onofrio Martina.

Nella seconda giornata d’incontri sono stati schierati 10 atleti: 7 cadetti, 2 junior e 1 senior. E sono state conquistate altre 5 medaglie di cui 1 oro, 1 argento e 3 bronzi:

Cadetti: argento Zappone Andrea, bronzo per Mandatori Samuele, Mazzocchi Tommaso e D’Auria Flavia.

Senior: oro Macchione Flavia.

La soddisfazione nelle parole del Maestro Simone Longarini:” salire per la quarta edizione consecutiva sul gradino più alto del podio societario al “Lazio Combat” è stato esaltante ma non è stato di certo facile. I ragazzi, di cui diversi all’esordio assoluto o in categorie superiori, hanno incontrato forti resistenze per l’alta competitività ma sono riusciti a venirne a capo con personalità portando a casa quanto sperato”.