Taekwondo, La Fenice di Terracina brilla al Kim&Liu e ai Campionati Italiani Seniores

Un weekend da incorniciare per l’ASD Taekwondo Fenice di Terracina, che torna dal Parco del Foro Italico di Roma con un bottino di 11 medaglie: 6 ori, 1 argento e 4 bronzi, più il pass per i Campionati Italiani Assoluti Senior di novembre. Le manifestazioni, il Kim&Liù e i Campionati Italiani Senior, si sono svolte dal 4 all’8 giugno in concomitanza con il WT Grand Prix e il World Para Taekwondo Grand Prix, eventi che hanno portato nella Capitale l’élite mondiale della disciplina, in un contesto curato dalla Federazione Italiana Taekwondo presieduta da Angelo Cito.

La squadra terracinese, guidata dal Maestro Simone Longarini insieme ai coach Leonardo Longarini e Samuele Marzella, ha schierato un folto gruppo di atleti distinguendosi per determinazione e qualità tecnica.

Nel Kim&Liù, il più importante torneo giovanile europeo, sono arrivati sei ori grazie a Samuele Falso, Angelica D’Amico, Sofia Quattrociocchi, Mattias Celani, Chiara Tripodi e Iris Rossi. L’argento è stato conquistato da Giulia Di Palma, mentre i quattro bronzi portano la firma di Nicole Mariani, Lorenzo Scacchetti, Leonardo Valvassori e Flaviano Cardinale.

Sul fronte Senior, la diciassettenne Martina De Bonis ha disputato un percorso impegnativo arrivando alle semifinali della categoria -62 kg, superando atlete di alto livello e conquistando un bronzo che le vale la qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti Senior di novembre.

A fine manifestazione, il Maestro Simone Longarini ha commentato con grande soddisfazione: il risultato di 11 medaglie al Kim&Liù confermerebbe la Fenice ai vertici del taekwondo giovanile nazionale, in un torneo che ha riunito circa 2.000 piccoli atleti dai 6 agli 11 anni provenienti da Italia, Spagna e Malta, con categorie numerose dove per arrivare al podio sono spesso servite dalle tre alle cinque incontri. Il Maestro ha sottolineato in particolare il rendimento del gruppo D, quello delle cinture rosse e nere, da cui sono arrivate gran parte delle medaglie d’oro, segno di una crescita che fa guardare con fiducia al passaggio di molti di questi ragazzi nella categoria Cadetti. Ha poi evidenziato la prestazione di Martina De Bonis, capace di superare atlete di primissimo piano e di staccare il pass per gli Assoluti con il bronzo conquistato. Infine i complimenti a tutti gli atleti, ai genitori e ai simpatizzanti per il sostegno offerto.

Un’altra conferma, per l’ASD Taekwondo Fenice, di essere una realtà consolidata nel panorama nazionale, capace di formare giovani talenti che continuano a distinguersi nelle competizioni più importanti.