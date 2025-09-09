Taekwondo, La Fenice di Terracina brilla allo Swiss Per di San Gallen

Rientro in grande stile per il Taekwondo La Fenice di Terracina, che in terra svizzere, più precisamente allo Swiss Open G1, ha conquistato tre medaglie d’oro, confermandosi tra le realtà più solide del panorama internazionale. Guidati dal Maestro Simone Longarini, gli atleti terracinesi hanno brillato in una delle competizioni più prestigiose del circuito World Taekwondo, che ha visto la partecipazione di squadre da tutta Europa e oltre.

I tre campioni d’oro

• Andrea Zappone ha dominato la categoria -78 kg junior, centrando il suo settimo titolo continentale e ribadendo il suo status di talento assoluto.

• Lisi Ginevra ha conquistato il suo primo oro internazionale nei 55 kg cadetti, coronando un percorso di crescita che finora l’aveva vista più volte sul podio con argenti e bronzi.

• Rossi Devis, già campione italiano, ha messo in bacheca il suo primo titolo continentale nei -61 kg cadetti, confermando le aspettative riposte in lui.

Debutto di spessore anche per Bryan Morsicani (cadetti) e Syd Cianfarani (senior), alla prima esperienza internazionale. Pur senza medaglie, hanno mostrato carattere, qualità tecniche e una maturazione che lascia ben sperare per il futuro.

Soddisfatto e orgoglioso il Maestro Simone Longarini, che ha commentato così la trasferta svizzera: “È stato un weekend duro ma esaltante per i nostri atleti. Portare a casa tre ori su cinque atleti presentati non è impresa da poco. I successi sono stati ottenuti contro avversari di spessore e ripagano il duro lavoro quotidiano. Un ringraziamento speciale va al Maestro Stefano Cornacchia, che ha seguito i ragazzi all’angolo.”

Con tre ori in cinque categorie disputate, la Fenice di Terracina conferma la sua vocazione vincente e continua a rappresentare un punto di riferimento per il taekwondo italiano ed europeo.