Taekwondo, La Fenice: Diego Senesi si conferma Campione europeo Cadetti

Diego Senesi si laurea Campione Europeo Cadetti per la seconda volta consecutiva. L’azzurrino si ripete a distanza di un anno dal primo titolo conquistato a Malta, e vince la medaglia d’oro alla prima giornata degli Europei di Taekwondo Etu- Fita (Federazione Italiana Taekwondo) che si sono disputati nella splendida cornice della Ranko Zeravica Sport Hall di Belgrado (Serbia) il 19/20 e 21 ottobre. Una felice intuizione della Federazione Italiana di Taekwondo, ha posto all’angolo del campione il suo Maestro della società Fenice di Terracina Simone Longarini per esaltarne le indiscusse qualità tecniche e provare a riconfermare il titolo. E Diego ha ripagato dominando letteralmente la categoria under 156 cm, dimostrando nei quattro match disputati una superiorità imbarazzante. Questo è l’eccellente percorso verso il gradino più alto del podio continentale: negli ottavi di finale vince contro il Francese Nathy Czereba 2-0 (R1 9-8/ R2 9-8), nei quarti supera Maxim Cravcenco (Moldova) 2-1 (R1 11-11/R2 14-13/R3 10-8), in semifinale prevale sul beniamino di casa Marko Stefanov (Serbia) 2-0 (R1 12-0/ R2 13-5) e, in finale, in un crescendo esaltante, trionfa contro il greco Giorgio Mauridis per 2 a 1 (R1 11-12/R2 13/1/ R3 12/0).

“Una vittoria difficile perché riconfermarsi è molto complicato. Sono felicissimo per questo oro che mi dà tanta motivazione per continuare il mio percorso”, sono state le prime parole pronunciate da Diego Senesi appena sceso dal podio Continentale. Il bis Europeo è stato il coronamento perfetto per la carriera di Diego Senesi nella categoria Cadetti, che lascerà nel prossimo dicembre per transitare negli junior, in cui questo straordinario atleta ha vinto 4 titoli italiani consecutivi, 1 argento italiano, tutti i tornei Regionali, Interregionali e Internazionali che si disputano in Italia.

Raggiante il Maestro Simone Longarini :” stare all’angolo di Diego e vincere l’Europeo è stata l’emozione sportiva più grande della mia vita. Ringrazio la Federazione Italiana Taekwondo e il Presidente Angelo Vito per avermi dato la possibilità di assistere il mio atleta con i colori della Nazionale Italiana Cadetti 2023. In merito alla gara, debbo dire che il nostro unico obiettivo come campioni in carica era vincere. Siamo stati sempre pervasi dalla possibilità di poterci riconfermare. Abbiamo gestito bene la pressione della vigilia e affrontato con il giusto spirito tutti e quattro gli avversari. Ci sono stati momenti difficili lungo il cammino, ma li abbiamo superati cambiando in corsa tecniche non funzionali. È stato un grande risultato che condivido con la Federazione Italiana Taekwondo, i colleghi e tutto il gruppo dei ragazzi della Nazionale Cadetti.”