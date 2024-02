Taekwondo: titolo italiano femminile, podi e coppa societaria per la Fenice.

L’ A.S.D. Taekwondo Fenice di Terracina in grande spolvero al Campionato Italiano Cadetti cinture nere che si è svolto domenica 11 febbraio presso il “Palaruffini” a Torino. La kermesse di combattimento promossa dalla FITA (Federazione Italiana Taekwondo), e’ stata organizzata con la collaborazione del Comitato Regionale Piemonte ed ha richiamato 145 atleti provenienti da 138 società italiane. Il Maestro della prestigiosa società pontina Simone Longarini, coadiuvato dal coach Leonardo Longarini, ha guidato 7 giovani atleti: 4 nella categoria maschile e 3 in quella femminile. Al termine della giornata d’incontri sono state conquistate 3 medaglie nella categoria maschile e 2 in quella femminile.

Nella categoria maschile ha vinto la medaglia d’argento Giannini Lorenzo nella -41 kg, bronzo per Mazzocchi Tommaso nella -53 kg e D’Auria Francesco nella -37 kg. Nel femminile si laureava campionessa Italiana Lisi Ginevra nella – 47 kg mentre Parisella Aurora conquistava la medaglia d’argento nella -41 kg. La medaglia d’oro e d’argento vinte nella categoria femminile consentivano alla Fenice di conquistare la coppa del 4 posto del podio della speciale classifica per società. Si fermavano ai piedi del podio nonostante ottime performance Tamangi Riccardo e Nica Jessica Maria.

Il Maestro Simone Longarini ha così commentato il risultato conseguito a Torino: “Il titolo italiano di Lisi Ginevra, una giovanissima esordiente in grande ascesa, le medaglie e la coppa societaria femminile ci riempiono di soddisfazione e orgoglio. La squadra cadetti presentata era quasi del tutto rinnovata con atleti all’esordio nella categoria sul palcoscenico più importante d’Italia per qualità e caratura agonistica dei partecipanti. E sugli ottagoni del “Palaruffini” la squadra nella sua totalità ha dato una grande prova in termini fisici, tecnici e mentali. Sul piano tecnico, i ragazzi hanno proposto un Taekwondo solido e privo di fronzoli ma di grande efficacia. Gli incontri, come nelle previsioni, sono stati duri contro avversari di alto livello.

Il Campionato Italiano ci lascia molte indicazioni sul lavoro da svolgere per la crescita dei ragazzi e tanto entusiasmo e fiducia. Un ringraziamento, infine, sento di doverlo rivolgere ai familiari e agli accompagnatori dei ragazzi e al Preside Aldo Di Trocchio, al personale docente e non docente dell’I.C. “A.Fiorini” di Borgo Hermada nella cui palestra scolastica di svolge l’attività della Fenice.”

