Taekwondo, Zappone si conferma sul tetto d’Europa

Splendida affermazione per il taekwondo italiano. Andrea Zappone, giovane atleta del Team Fenice di Terracina, ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria junior -78 kg all’Etu Grand Prix Series II, una delle tappe più prestigiose del calendario continentale.

Il 16enne terracinese ha impressionato per solidità e maturità, vincendo quattro incontri consecutivi senza mai cedere un set e chiudendo ogni match in appena due round. Un percorso netto che lo conferma numero uno del ranking europeo e che arricchisce il suo palmarès con l’ottavo titolo internazionale in carriera.

“In pedana mi sono sentito sicuro e concentrato. Ogni vittoria è frutto del lavoro quotidiano fatto in palestra e del sostegno del mio team,” ha dichiarato Zappone subito dopo la premiazione, con il sorriso della grande occasione.

Al suo fianco, all’angolo, il maestro Leonardo Longarini, mentre la guida tecnica del club è nelle mani del fratello Simone, fondatore della Fenice. Proprio lui ha voluto sottolineare l’importanza del traguardo raggiunto:

“Andrea ha mostrato maturità oltre la sua età. È rimasto lucido, ha saputo interpretare ogni incontro e non si è mai lasciato travolgere dall’emozione. Questo risultato è la prova che l’impegno quotidiano porta lontano.”

La spedizione serba ha visto impegnati anche i cadetti Rossi Devis e Lisi Ginevra: pur non salendo sul podio, i due giovani hanno messo in mostra personalità e grinta. “Il futuro è loro – ha aggiunto Longarini – e questa esperienza internazionale servirà a farli crescere ancora di più.”