Taglio abusivo di vegetazione nel Parco del Circeo, scattano le denunce

Taglio abusivo di vegetazione in un’area protetta del Parco Nazionale del Circeo. È quanto accertato dai Carabinieri Forestali di Sabaudia al termine di una serie di controlli avviati per verificare la regolarità di alcuni interventi sul patrimonio boschivo.

Gli accertamenti hanno portato alla scoperta di un disboscamento totale effettuato senza le necessarie autorizzazioni all’interno di una zona sottoposta a particolari vincoli ambientali. Per questo motivo sono stati segnalati all’autorità giudiziaria i proprietari del terreno e il direttore dei lavori.

L’intervento ha interessato un’area di circa mille metri quadrati, dove è stata completamente eliminata una porzione di macchia mediterranea. In particolare, sono stati abbattuti alberi di alto fusto e numerose specie arbustive, compromettendo l’equilibrio naturale dell’ecosistema presente.

L’area coinvolta rientra infatti in una Zona di Protezione Speciale della rete europea “Natura 2000”, oltre ad essere soggetta a tutela paesaggistica. In contesti simili, qualsiasi operazione di taglio è consentita esclusivamente previa autorizzazione e valutazione di incidenza ambientale, condizioni che in questo caso non risultavano rispettate.

Nel dettaglio, il taglio ha comportato l’abbattimento di esemplari di leccio di grandi dimensioni e di numerose piante di corbezzolo, oltre alla completa rimozione del sottobosco tipico della macchia mediterranea.

L’operazione dei Carabinieri si inserisce nell’ambito delle attività di controllo a tutela delle aree naturali protette, sempre più spesso oggetto di interventi non autorizzati che rischiano di compromettere habitat di particolare pregio ambientale.