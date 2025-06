Viaggiava a bordo della sua Yamaha quando, per cause ancora da stabilire ha tamponato un’auto guidata da un uomo. E’ quanto accaduto questa mattina in via Acque Alte nel territorio di Borgo Piave, dove un 38enne è rimasto ferito a seguito del violento impatto.

L’uomo in sella alla moto è stato sbalzato a terra con l’impatto che è stato molto violento. Per lui si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato in ambulanza al pronto soccorso del Goretti.