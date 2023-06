Un tamponamento a catena ha visto coinvolte tre auto nella tarda mattinata di oggi sulla Pontina in direzione Roma nei territori del Comune di Aprilia.

Nello scontro un’auto è finita per ribaltarsi sul fianco. Tre i feriti, due dei quali sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Tanti i disagi al traffico con la corsia che è rimasta chiusa per alcune ore per consentire agli agenti della Polizia Stradale di Aprilia di effettuare al meglio i rilievi.