Tamponamento sulla Pontina, anziano muore dopo venti giorni di ricovero

Una tragedia lunga quasi un mese.

Un uomo di 82 anni è deceduto in ospedale a oltre venti giorni dall’incidente avvenuto sulla strada statale Pontina, nel tratto di Borgo Piave. L’anziano era stato coinvolto in uno scontro tra veicoli lo scorso 3 ottobre e, nonostante inizialmente le sue condizioni non apparissero critiche, un rapido peggioramento clinico ne ha provocato il decesso.

La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale: indagato un cinquantenne, conducente dell’auto che ha tamponato la Jeep dell’82enne.

Secondo la ricostruzione della Polizia Stradale di Aprilia, l’uomo aveva accostato sul lato della carreggiata attivando le quattro frecce, probabilmente a causa di un malore. In quel momento è sopraggiunta un’altra vettura che lo ha colpito con violenza. L’automobilista ha dichiarato di non aver potuto evitare l’impatto perché il veicolo davanti a lui si era spostato all’improvviso, lasciandogli pochissimo spazio di manovra.

L’anziano era stato soccorso e trasportato al Santa Maria Goretti, dove era stato ricoverato. Le condizioni cliniche si sono successivamente aggravate fino al decesso. Su disposizione della Procura verranno eseguiti accertamenti medico-legali per chiarire se il decesso sia direttamente riconducibile all’incidente, anche alla luce del quadro di salute già compromesso della vittima.