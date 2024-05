Tappa a Terracina del viaggio “L’Italia in tandem…alla cieca!”

Ha fatto tappa anche a Terracina il viaggio che attraversa “L’Italia in tandem…alla cieca!”. Sono arrivate in città Giusi Parisi e Laura Seroni, e sono state accolte in Piazza Municipio dall’Assessore alle Politiche Sociali Sara Norcia e dell’Assessore allo Sport e al Turismo Alessandra Feudi. Giusi Parisi, 35 anni, non vedente dalla prima infanzia, originaria della Puglia ma residente a Milano, è insieme a Laura Seroni tra le fondatrici del progetto Ragazze in-Tandem, con il patrocinio di FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. Il tandem, hanno sottolineato, è una bici molto speciale, ma soprattutto uno strumento di inclusione: è l’unico mezzo di trasporto che permette anche a persone con disabilità di dare un contributo attivo nello spostamento e nel frattempo di percepire tutto ciò che sta intorno o sotto le ruote. Un mezzo inclusivo, di condivisione e benessere per tutti.

Il viaggio intrapreso da Giusi insieme Laura e ad altre amiche e pilote è partito il 25 aprile da Reggio Calabria percorrendo la Ciclovia dei Parchi per spostarsi sulla costa tirrenica. In puro stile “bikepacking” viaggiano senza supporto e con bagaglio ridotto.

Come spiegato nel corso dell’incontro in Piazza Municipio alla presenza di Angelo Ciccone, Presidente Movimento Apostolici Ciechi dell’Arcidiocesi di Gaeta, il viaggio ha obiettivi ampi, come quello di sensibilizzare sul binomio sport e inclusione, e contribuire ad abbattere tutte le barriere fisiche ma anche mentali dovute agli stereotipi sulla disabilità ancora presenti nella nostra società.

Un progetto, come sottolineato dagli Assessori Norcia e Feudi, in rappresentanza del Sindaco Francesco Giannetti e dell’Amministrazione Comunale, che è un grande esempio da seguire e sostenere, perché dimostra ancora una volta come lo sport sia davvero uno strumento di inclusione possibile e necessario, un obiettivo che richiede la sinergia tra associazioni, enti e istituzioni che si occupano di inclusione sociale e turismo sostenibile.

Il viaggio è ripreso questa mattina per arrivare a Torino e quindi tappa finale a Milano il 4 giugno.