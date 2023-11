Tari da record a Latina, PD: “Una mozione consiliare per porre rimedio”

Tari in aumento del 2% a Latina ed un articolo su Il Sole 24 Ore che mette in risalto l’aumento record nel capoluogo. Sulla vicenda è intervenuto il gruppo consiliare del PD di Latina, composto dai consiglieri Omar Sarubbo, Valeria Campagna, Daniela Fiore e Leonardo Majocchi.

“Il malcontento -spiegano- per l’aumento della Tari inizia a diffondersi tra i cittadini e le cittadine di Latina. Un risultato negativo che viene evidenziato anche da Il Sole 24 Ore che sottolinea, seppure in un contesto di aumento generalizzato della Tari in Italia, l’inglorioso record Nazionale della città di Latina con un +31,2% che non lascia spazio ad interpretazioni”.

“È per porre rimedio a questa indegna situazione che abbiamo deciso, come PD Latina, di presentare una mozione consiliare contenente misure correttive. Nella mozione chiediamo di: produrre una rateizzazione straordinaria della TARI per la rata a conguaglio così da attenuare il disagio generato dagli aumenti della bolletta; stanziare in bilancio 2 milioni di euro per l’esenzione totale o parziale delle fasce di reddito ISEE più basse; attivarsi immediatamente per programmare le attività di raccolta differenziata anche nel centro cittadino e nelle altre zone della città ancora non coperte da tale servizio. Parliamo – concludono – di interventi necessari che andrebbero ad alleggerire quella che è, a tutti gli effetti, una situazione di enorme disagio per l’intera città”.