Tari e Imu, lotta del Comune di Latina all’evasione: accertati oltre 42 milioni

Il Comune di Latina ha emesso nel 2024 più di 20mila atti di accertamento per un totale di 42,3 milioni di euro. Un risultato significativo che, come dichiarato dal sindaco Matilde Celentano e dall’assessore al Bilancio Ada Nasti, contribuirà a rendere il bilancio comunale meno rigido e a garantire maggiori servizi per i cittadini. “Fin dal mio arrivo, l’amministrazione comunale ha posto tra i suoi obiettivi principali la lotta all’evasione ed elusione delle entrate, consapevole del fatto che questa strada è l’unica perseguibile non soltanto per incrementare le entrate dell’ente, ma anche perché rappresenta la risposta giusta alle esigenze di equità. Sono particolarmente soddisfatta del lavoro portato avanti in questo anno appena terminato e nei sei mesi del 2023. Ringrazio per questo l’assessore Nasti, il dirigente Quirino Volpe e tutto il personale degli uffici”, ha detto la prima cittadina in merito all’incredibile traguardo raggiunto dall’amministrazione comunale sottolineando, inoltre, come l’intero tesoretto sarà volto a favore della comunità.

Tra i dati presentati, spicca l’attività accertativa sull’IMU, che ha portato all’emissione di circa 2.500 avvisi per un valore complessivo di oltre 14,3 milioni di euro, superando di 2 le previsioni di bilancio. Per la TARI, sono stati emessi 17.641 atti di accertamento, per un importo totale di quasi 28 milioni di euro, di cui 8 derivanti da omesse dichiarazioni.

L’assessore Nasti ha evidenziato l’efficacia delle collaborazioni avviate, come quella con l’Ordine dei commercialisti e le associazioni dei consumatori, sottolineando l’importanza del lavoro svolto dagli uffici comunali: “Sono state istruite 14.751 pratiche Tari, relative a rateizzazioni, autotutele, denuncia di inizio/cessazione e variazione di attività. A questi dati, aggiungo che l’ufficio ha istruito pratiche per le agevolazioni Tari per le utenze domestiche, concedendo bonus, per circa 470mila euro, in favore di 1.222 contribuenti in condizioni di disagio economico”.