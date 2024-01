Tariffe treno agevolate cancellate, Sarubbo: “Rocca torni indietro”

I pendolari del Lazio restano senza la “Carta Tutto Treno”, agevolazione tariffaria che consentiva, pagando un piccolo sovrapprezzo, di utilizzare anche i treni Intercity per muoversi all’interno del territorio regionale. Il fondo da 1,5 milioni di euro sarebbe stato eliminato.

In merito alla questione dei trasporti regionali, si è espresso così, in una nota che riportiamo di seguito, Omar Sarubbo, segretario provinciale del Partito Democratico a Latina:

“La Giunta Regionale del Presidente Rocca ha abolito la “Carta Tutto Treno”, lo sconto tariffario che da anni consentiva ai pendolari del Lazio di utilizzare anche i treni intercity (oltre agli affollati treni regionali) pagando un minimo sovrapprezzo.

La destra ha pensato, con consueto cinismo, di tagliare il fondo da 1,5 milioni di euro dedicato a questa agevolazione. Roma non è mai stata così lontana, è proprio il caso di dire.

Ed è incredibile che a farne le spese siano le migliaia di pendolari che ogni giorno si vedono costretti a raggiungere la Capitale per lavoro o per altri motivi.

Ringraziamo i consiglieri regionali PD che si sono subito attivati depositando una interrogazione urgente per chiedere che venga immediatamente ripristinata questa agevolazione.

Ma non basta. Chiediamo ai Consiglieri Regionali e agli Assessori di centrodestra della nostra provincia, spesso trincerati dietro imbarazzanti silenzi, di “battere un colpo” e sostenere questa battaglia se ne hanno il coraggio e la libertà. Una occasione, per loro, di dimostrare la volontà di anteporre i bisogni della cittadinanza agli ordini di scuderia.

Il Presidente Rocca torni subito sui suoi passi e restituisca ai pendolari l’aiuto che noi abbiamo garantito durante i nostri anni di governo regionale. È inaccettabile che mentre tutte le istituzioni cercano di agevolare una mobilità più sostenibile, la Regione Lazio vada in controtendenza.

Il PD è pronto ad intraprendere ogni iniziativa politica volta al raggiungimento di questo risultato”