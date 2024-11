Tav nel Frusinate e Zes, Cecere: “Opportunità per basso Lazio e Latina”

La realizzazione di una stazione TAV tra Ferentino, Frosinone e Supino rappresenta un progetto strategico per il rilancio del basso Lazio. A sostenerlo è Roberto Cecere, segretario generale della Cisl di Latina, che evidenzia i vantaggi di questa infrastruttura per l’intera area, inclusa la provincia di Latina.

«Una fermata dell’Alta Velocità nel frusinate migliorerebbe la connessione del nostro territorio con il resto d’Europa, favorendo lo sviluppo economico e sociale», spiega Cecere. La proposta, approvata in Commissione Bilancio come emendamento alla Legge Finanziaria, punta a garantire non solo una mobilità più rapida per persone e merci, ma anche a rendere il territorio più competitivo.

Parallelamente, un secondo emendamento prevede l’integrazione del basso Lazio nella Zona Economica Speciale (ZES). Questa misura offre incentivi come un credito d’imposta del 100% per i beni produttivi, autorizzazioni semplificate e la riduzione del 50% dell’imposta sui redditi. «La ZES è una straordinaria opportunità per attrarre investimenti e promuovere la crescita», sottolinea Cecere, ribadendo l’impegno della Cisl nel sostenere il progresso del territorio.

Alta Velocità e ZES si configurano così come pilastri fondamentali per il futuro del basso Lazio, in un’ottica di sviluppo sostenibile e integrato.