Tavolino in fiamme nella notte a Terracina: bar salvo, indagini sulle cause del rogo

Un piccolo incendio è divampato questa notte a Terracina all’esterno di un bar, dove un tavolino in plastica ha preso fuoco poco dopo l’una. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti che hanno notato le fiamme e chiamato il 112.

Carabinieri e Vigili del Fuoco sono arrivati in pochi minuti, riuscendo a spegnere il rogo prima che potesse estendersi. Il calore ha comunque lasciato segni di fumo sul porticato e su una parte della vetrata del locale, senza causare danni gravi.

Dalle prime verifiche non emergono segnali che facciano pensare a un atto intimidatorio, anche se gli investigatori non escludono nessuna pista. Sono in corso analisi e controlli sulle telecamere della zona per chiarire se l’incendio sia stato provocato o frutto di un episodio accidentale.