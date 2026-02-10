Team Altamura – Latina 1-0: sconfitta dei nerazzurri in Puglia

Team Altamura – Latina: la diretta testuale della partita – Turno infrasettimanale per il Girone C di Serie C. In campo tutte e 20 le squadre del raggruppamento. Torna quindi immediatamente il campionato di terza serie. Impegno fuori casa per il Latina Calcio 1932 di Gennaro Volpe, chiamato a fare risultato al “Tonino D’Angelo” di Altamura: avversario, la Team.

Una squadra solita e sulle ali dell’entusiasmo la truppa di Devis Mangia, ex CT della Nazionale Maltese: i pugliesi, grazie a cinque risultati utili consecutivi (quattro vittorie) hanno raggiunto la zona playoff, portandosi a nove lunghezze dalla zona salvezza, cambiando di fatto le proprie ambizioni di campionato.

Discorso differente per il Latina Calcio 1932: i nerazzurri hanno raccolto ventisette punti in venticinque gare. Attualmente i pontini sono a +3 sulla zona rossa, occupata a 24 punti dalla Cavese. Tra nerazzurri e biancorossi la distanza è di sei punti, a dimostrazione del forte equilibrio del Girone, dalla testa alla coda.

Calcio d’inizio alle ore 18:00, in una sfida che si preannuncia fondamentale per entrambe le compagini. Una vittoria, l’ennesima, per la Team Altamura, vorrebbe dire cementare le proprie ambizioni play-off. Per il Latina invece, in caso di passi falsi davanti, avvicinare le proprie gambe nella parte sinistra della classifica, in attesa dell’attesissimo doppio confronto finale con il Potenza.

Team Altamura – Latina: le formazioni ufficiali

Team Altamura: Alastra, Dipinto, Zazza, Doumbia, Curcio, Grande, Silletti, Esposito, Mogentale, Millico, Falasca. A disposizione: Viola, Crimi, Suazo, Simone, Florio, Mbaye, Nazzaro, Dimola, Albajrami, Peschetola, Fantoni. All. Mangia

Latina Calcio 1932: Mastrantonio, Pellitteri, Pace, Marenco, Dutu, Hergheligiu, De Ciancio, Parodi, Tomaselli, Cioffi, Parigi. A disposizione: Basti, Iosa, Ercolano, Porro, Calabrese, Sylla, Riccardi, Di Giovannantonio, Fasan, Carillo, Lipani, Vona, Quieto. All. Volpe

La diretta della partita

96′ – Finisce qui.

94′ – Occasione per Fasan, ma nulla di fatto. Il Latina si avvicina alla seconda sconfitta in tre gare.

90′ – 6′ di recupero.

84′ – Giallo per Sylla: impatto sulla gara immediato.

82′ – Quieto e Sylla dentro al posto di Tomaselli e Pellitteri. Prova il tutto per tutto Volpe.

75′ – L’arbitro decide che non è rigore per il Latina: si prosegue. La mano appariva parecchio netta, ci sarà da recriminare per una gara che, una volta dominata, è sparita dalle mani dei nerazzurri.

73′ – Il Latina chiama l’FVS: potenziale rigore per i nerazzurri.

70′ – Involuzione completa del Latina nel secondo tempo: da una squadra che dominava ad una che dopo il gol subito in maniera rocambolesca, è sparita dal campo.

65′ – Doppio cambio in casa Latina: dentro Fasan e Riccardi per Hergheligiu e Cioffi.

62′ – Giocata personale che culmina nell’autogol di Pace.

60′ – Passa in vantaggio la Team Altamura: gol dell’ex di Lorenzo Peschetola, appena entrato.

59′ – Tre cambi per l’Altamura, ancora zero per il Latina.

57′ – Giallo per Curcio: è il primo giallo della sfida.

54′ – Fuorigioco del Latina: avevate dubbi? Sembra incredibile, ma il Latina continua a farsi pescare in offside.

51′ – Continua il forcing del Latina: stesso copione del primo tempo.

45′ – Inizia il secondo tempo.

HT – Termina in parità a reti bianche la prima frazione di gioco tra Altamura e Latina: i nerazzurri hanno dominato il gioco, concedendo veramente le briciole all’Altamura. Manca però, nel Latina, la freddezza sotto porta. Tante le occasioni troncate sul nascere per colpa dei troppi offside.

45′ – Un minuto di recupero.

41′ – Sembra incredibile ma è vero: decima infrazione di fuorigioco per il Latina.

40′ – Rimane a terra Alastra dopo il tiro di Parigi: tanto per cambiare, fuorigioco.

36′ – Altamura in difficoltà: il pressing dei nerazzurri non è da squadra che subisce i padroni di casa, bensì li domina. Cioffi arriva al tiro ma senza impensierire Alastra, da segnalare l’ennesimo errore in fase di impostazione dei biancorossi.

32′ – Minuti concitati, che vedono l’Altamura più pericoloso del Latina: un doppio calcio d’angolo pugliese non porta a nulla, se non ad una maglia strappata di Parigi, necessario il cambio kit.

28′ – Parigi ancora colto in fuorigioco: è la settima infrazione della partita.

22′ – Occasionissima Latina: Pellitteri ruba la palla in area ma Cioffi manca nella conclusione. Errore.

22′ – Il Latina guadagna un corner, che non riesce a capitalizzare: in archivio la prima metà di gioco, con un Latina decisamente ispirato.

19′ – Continua a non far respirare gli avversari il Latina: il pressing degli uomini di Volpe è asfissiante, l’Altamura non riesce ad uscire dalla propria metà campo.

15′ – Solito trend in casa Latina: si attacca, si sbaglia ma è comunque fuorigioco. Sesta occasione per i nerazzurri in un quarto d’ora, ancora sui piedi di Parigi. Tentativo comunque in fuorigioco.

13′ – Ancora in fuorigioco il Latina: sembra una barzelletta. Pellitteri si era coordinato bene ma spara comunque su Alastra.

9′ – Gestione del pallone ora della Team Altamura, con il Latina che pressa molto alto e induce spesso all’errore i ragazzi di Mangia.

6′ – Pericolosissimo il Latina sotto porta: Parigi non riesce a sfondare Alastra e la piazza troppo debolmente. Colto anche lui però, in fuorigioco. Ancora il Latina molto pericoloso.

3′ – Ancora Latina sempre molto pericoloso: Cioffi ripete il copione di Pellitteri, emulandone anche il risultato: sul fondo. Ottimo avvio del Latina.

2′ – Latina ancora pericoloso sotto porta: Pellitteri sfonda in area pugliese e cicca male col destro: sul fondo.

1′ – Subito pescato in fuorigioco Giacomo Parigi. Pericoloso il Latina.

1 – Inizia la sfida del D’Angelo!