Team il Pirata Vangi, una presentazione al top

Aria di festa al teatro Gigi Proietti di Priverno per la presentazione della squadra ciclistica di Sezze, Il Pirata Vangi, che ha organizzato un evento in grande stile, come da tradizione fa alla viglia della partenza della stagione agonistica. Merito del presidente Andrea Campagnaro e del presidente onorario, l’imprenditore toscano Fabrizio Vangi che si occupa della formazione juniores, ai nastri di partenza una delle migliori nel panorama ciclistico italiano.

Sul palco, oltre ai più grandi, anche le formazioni di esordienti, allievi e giovanissimi, in totale 60 atleti accompagnati da istruttori, direttori sportivi e dirigenti. Saluti degli assessori allo sport di Priverno , Luigina Vellucci, e dell’omonimo di Sezze, Michela Capuccili, che si sono congratulati con il Team il Pirata per il grande lavoro svolto negli anni nella provincia di Latina. Annunciata una grade novità, è nata la collaborazione con la società araba UAE per quanto riguarda il settore giovanile: ” Siamo molto contenti di quello che faremo, partiamo con gli stessi presupposti degli anni passati, – ha detto Andrea Campagnaro – speriamo di fare del nostro meglio e portare entusiasmo nei bambini e ragazzi”.