Teatro a Latina, sabato in scena “La Cattedrale” al Santa Maria Goretti

Prosegue la rassegna “Il Teatro in Città” al Teatro Santa Maria Goretti di Latina, in programma fino al 9 maggio. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 18 aprile con lo spettacolo “La Cattedrale”.

L’opera, liberamente ispirata a “Notre Dame de Paris” di Victor Hugo, porta in scena una rilettura corale della storia, con drammaturgia e regia di Roberta Costantini e Marco Marino. Uno spettacolo già premiato a livello nazionale per qualità artistica e interpretazioni.

Sul palco la compagnia “Constellazione”, con un cast ampio e una messa in scena dinamica, caratterizzata da scenografie essenziali e continui cambi di ambientazione costruiti direttamente dagli attori.

La rassegna unisce teatro e solidarietà: parte dell’incasso sarà devoluto ad associazioni del territorio pontino.

Biglietto singolo a 15 euro.