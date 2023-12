‘Teatro al Museo’, domani al Giannini il secondo appuntamento

Tutto pronto per il secondo appuntamento della mini rassegna Teatro al Museo, in programma domenica 17 dicembre all’interno delle sale del MUG, Museo Giannini di via Oberdan, al centro della città di Latina, ad ingresso libero e gratuito. Prodotto da SpazioComune con il Patrocinio del Comune di Latina e dell’Assessorato al Turismo in collaborazione con ActingLab.

Il progetto vede la messa in scena di letture interpretate e drammatizzate per bambini e

famiglie. Gli spettacoli sono interpretati da Marilena Amodeo, Samantha Centra, Chiara

Marchetti, Silvia Pucci ed Antonio Violetti, gli attori dell’ActingLab, mentre i testi, tratti da

altrettanti romanzi, ripercorreranno la storia della città di Latina e di tutto il territorio pontino, sin dai tempi della sua nascita. Domenica 17 Dicembre alle ore 10.30 è la volta de La leggenda della bella Ninfa di Beatrice Cappelletti, la favola racconta del re Pontino che desiderava ardentemente liberare il regno dall’incombente palude, e della sua unica figlia, Ninfa, principessa dai lunghi capelli dorati e gli occhi color smeraldo. Pontino convocò i re confinanti e promise in sposa la figlia a chi fosse riuscito nell’impresa…La Bella Ninfa una favola moderna che nasce da una leggenda tramandata nei secoli.

La mini rassegna, Teatro al Museo, si chiuderà sabato 30 dicembre alle ore 10.30 con Storie di Pietra ed Acqua. La preistoria nell’agro pontino di Marco Mastroleo, una raccolta di racconti preistorici da un luogo ad un altro, da un tempo ad un altro. Un libro che parla

di scienza e di archeologia ma lo fa attraverso le avventure di Mino, il piccolo Dinosauro

cantastorie (ispirato dalle impronte di Rio Martino), e a Sira, la sacerdotessa della Mater Matuta, passando per Gea, Circe e tanti altri.