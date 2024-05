D’Annunzio, si chiude la stagione teatrale: il bilancio del sindaco

Con lo spettacolo “Il caso Jekyll”, tenutosi al teatro D’Annunzio domenica 5 maggio, si è conclusa la stagione teatrale 2023-2024 in abbonamento, organizzata dall’amministrazione comunale e dall’Atcl, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio. Restano ancora tre eventi in programma, fuori abbonamento: due spettacoli con Edoardo Leo, “Ti racconto una storia”, nei giorni 10 e 29 maggio, e uno spettacolo con Francesco Chicchella, “Bis!”, previsto per il 18 maggio.

Matilde Celentano, sindaco di Latina, ha dichiarato: “La prima stagione teatrale dopo sette anni di stop ha restituito alla città una rinascita culturale di cui si sentiva la mancanza da tempo. I numeri della stagione teatrale sono un segnale positivo: 162 abbonamenti, 2051 biglietti staccati e 3347 presenze totali. Un cartellone che ha appassionato il pubblico, pensato per coinvolgere un target diverso di persone. La nostra amministrazione ha faticato molto per trovare le risorse necessarie, ma ha voluto da subito organizzare il cartellone per realizzare una stagione in abbonamento all’altezza, di cui i cittadini sentivano la mancanza. Gli otto spettacoli andati in scena sono stati un momento di incontro e di condivisione, su cui ho voluto personalmente scommettere e che ho seguito, spettacolo dopo spettacolo, con particolare interesse”.