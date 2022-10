Teatro e fondi PNRR, Calandrini incontra il Commissario Valente

Il Senatore di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini, ha incontrato il Commissario straordinario del Comune di Latina, Carmine Valente. Nell’incontro, tanti gli argomenti trattati tra cui la questione della riapertura del Teatro D’Annunzio e la gestione di fondi e progetti del PNRR da parte dell’amministrazione. Scopo dell’incontro in sostanza una proficua collaborazione tra il Senatore e la macchina amministrativa del Comune.

”Ho messo a disposizione – spiega Calandrini in una nota – del Commissario Carmine Valente il mio ruolo istituzionale a sostegno di tutte le iniziative che dovessero servire per la comunità di Latina. In particolare abbiamo affrontato il nodo dei fondi del PNRR e dei relativi progetti, affinché possano essere attuate le necessarie procedure per cercare di non perdere neppure un euro delle somme messe a nostra disposizione e con l’auspicio di poter accedere a ulteriori risorse”.