Teatro, in provincia arrivano Pierpaolo Spollon e Peppe Iodice

La stagione teatrale 2026-2027 del Teatro Comunale D’Annunzio di Latina, intitolata “Liberi di scegliere”, inizia a prendere forma con due appuntamenti che promettono di richiamare pubblico da tutta la provincia e non solo. Tra comicità, riflessioni sulla famiglia e ironia tutta partenopea, il cartellone invernale si arricchisce infatti con i nomi di Pierpaolo Spollon e Peppe Iodice.

Il primo appuntamento è in programma il 27 novembre al Teatro Europa di Aprilia, dove andrà in scena “Ho visto Maradona”, il nuovo spettacolo di Peppe Iodice. Scritto insieme a Francesco Burzo e Marco Critelli, con Salvatore Catanese e la regia di Francesca Mastandrea, lo show porta sul palco una surreale avventura che vede il comico napoletano alle prese con l’aldilà e con una serie di incontri soprannaturali. Tra questi spicca quello con Diego Armando Maradona, figura simbolo di Napoli e protagonista di un racconto che diventa il pretesto per osservare il mondo senza filtri, con la comicità dissacrante che ha reso Iodice uno degli artisti più amati dal pubblico.

Il 10 dicembre sarà invece il Teatro D’Annunzio di Latina ad accogliere Pierpaolo Spollon con il suo nuovo spettacolo “La Paternità Spiegata Malissimo”, scritto insieme a Matteo Monforte e diretto da Mauro Lamanna. L’attore, diventato popolarissimo grazie a fiction di successo come Doc – Nelle tue mani, Blanca e Che Dio ci aiuti, porta in scena un monologo ironico e profondo dedicato all’evoluzione della figura paterna.

Partendo dalla propria esperienza di padre di due figli, Spollon mette a confronto tre generazioni diverse — quella del nonno, del padre e la sua — raccontando con leggerezza e autoironia come sia cambiato il ruolo del papà nella società contemporanea. Uno spettacolo che alterna risate e riflessioni, interrogandosi sul futuro della genitorialità e sul cambiamento della figura maschile.

Entrambi gli appuntamenti sono organizzati da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci, realtà ormai consolidata nella programmazione di eventi teatrali e spettacoli dal vivo nel territorio pontino.

Con l’arrivo della stagione fredda, il D’Annunzio si conferma così uno dei principali poli culturali della provincia di Latina, pronto ad accogliere artisti di primo piano della scena nazionale e a offrire al pubblico un cartellone capace di spaziare dalla comicità al teatro di narrazione, passando per spettacoli che raccontano la società contemporanea con linguaggi diversi ma ugualmente coinvolgenti.

I biglietti per lo spettacolo di Pierpaolo Spollon saranno disponibili su TicketOne a partire dalle ore 12 di lunedì 8 giugno.