Teatro Romano Terracina sotto le stelle: ecco gli eventi

Sei appuntamenti tra storia e benessere animeranno il Teatro Romano di Terracina nelle serate di oggi e domani, grazie all’impegno della Fondazione Città di Terracina. In occasione della manifestazione “Mangiare con Gusto”, promossa dalla Regione Lazio e patrocinata dal Comune di Terracina, il teatro ospiterà quattro visite guidate e due lezioni di yoga “flow”, offrendo un’esperienza che unisce archeologia e armonia psicofisica.

Durante entrambe le serate, alle 19:00 e alle 21:00, il personale della Fondazione accompagnerà i visitatori alla scoperta del Teatro Romano, costruito nel I secolo a.C. e ampliato in epoca augustea. Il percorso toccherà la porticus, la cavea, gli edifici-torre medievali che si sovrapposero ai resti antichi e le due rare are dedicate a Gaio e Lucio Cesari, figli adottivi di Augusto. La partecipazione alle visite ha un costo di 7 euro e la prenotazione è obbligatoria (0773/359346, 335/1659813; info@fondazioneterracina.it).

Nell’ambito di “Mangiare con Gusto”, sabato 21 giugno, alle 18:00 e alle 20:00, lo studio APVT WorkOut proporrà due sessioni di yoga Vinyasa “flow” con cuffie wireless, in occasione dello Yoga International Day. Le lezioni, a numero chiuso e su prenotazione (APVT WorkOut, 349/4682262), permetteranno ai partecipanti di immergersi nel fascino del teatro antico in totale relax.

Questi eventi si inseriscono in un ricco calendario primaverile ed estivo curato dalla Fondazione Città di Terracina, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura. Dallo scorso maggio, il Teatro Romano ha già ospitato concerti di arpa, spettacoli teatrali scolastici, una lezione di archeologia del prof. Massimiliano Di Fazio, visite speciali per la Giornata delle Dimore Storiche, storytelling per le Giornate Europee dell’Archeologia (14-15 giugno) e il coro dell’Associazione Nazionale Alpini di Latina (15 giugno).