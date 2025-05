Tempo di playout per la Benacquista, domani gara 1 con Fiorenzuola

Dopo la vittoria netta e convincente contro la Ristopro Fabriano nell’ultima di regular season, per la Benacquista Latina Basket si apre un nuovo mini campionato, ossia quello del playout. Il successo conquistato nell’ultimo turno ha permesso a Capitan Baldasso e compagni di poter avere il fattore campo favorevole nella serie che li vedrà impegnati domani nel confronto con Fiorenzuola Bees, compagine che ha disputato la stagione regolare nel girone A chiudendo in diciottesima posizione in classifica a quota 24 punti.

Gara 1 e gara 2 andranno in scena al Palazzetto dello Sport di Ferentino con il seguente calendario: domani alle ore 18:00 e martedì 13 maggio alle ore 20:00. La serie si sposterà poi in Emilia Romagna, al Palarquato, per gara 3, in programma venerdì 16 maggio alle ore 20:30 ed eventuale gara 4, domenica 18 maggio alle ore 18:00. Nel caso la serie si prolungasse fino a gara 5, si tornerà al Pontegrande di Ferentino con palla a due alle ore 20:00 di mercoledì 21 maggio.

La squadra che vincerà la serie conquisterà la permanenza nel campionato di Serie B Nazionale per la prossima stagione, l’altra disputerà il secondo turno playout affrontando, sempre al meglio delle 5 partite, la formazione perdente dall’altra serie del Tabellone 1 che vedrà confrontarsi Desio e Npc Rieti.

Dalla sala stampa le parole del vice Coach Trimboli:

“Finalmente ci apprestiamo a vivere il momento clou della stagione, in cui dobbiamo disputare i playout. Siamo determinati a farci trovare pronti, consapevoli che nell’ultima giornata della regular season abbiamo conquistato la possibilità di poter giocare in casa le prime due partite della serie. Vogliamo sfruttare interamente questa opportunità, anche se non sarà certo semplice, perché Fiorenzuola è una buona squadra che durante l’anno, come noi, ha avuto delle vicissitudini e si è ritrovata in fondo alla classifica. Si parte “zero a zero”, si scopre una squadra nuova, mai incontrata prima, ma nell’ultimo periodo abbiamo dimostrato di seguire il giusto percorso trovando continuità di gioco e di rendimento, nonostante le problematiche relative agli infortuni. Desideriamo continuare a fare il nostro meglio e a giocare partite notevoli come le ultime disputate, dimostrando di essere molto migliorati, ma al tempo stesso è fondamentale mantenere alto il livello di attenzione per mettere del nostro in questa prima fase dei playout. Siamo pronti a combattere, perché sarà una battaglia e le battaglie vanno affrontate di partita in partita. Il primo obiettivo è sfruttare totalmente i due turni casalinghi”.