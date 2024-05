Tennis, il pontino Zeppieri accede al main draw del Roland Garros

Poco meno di un’ora di gioco per rifilare un dopo 6-2 al finlandese Virtanen e per accedere, per il terzo anno consecutivo, al tabellone principale del Roland Garros.

Evidentemente porta bene Parigi a Giulio Zeppieri che fornisce un’ottima prestazione concedendo pochissimo all’avversario e mantenendo sempre il controllo del match. Bene il pontino al servizio, 5 gli ace rifilati al finlandese con un 77% di prime palle in campo.

Il numero 148 del seeding si lascia dunque alle spalle un periodo no dopo gli ultimi due primi turni consecutivi al Master 1000 di Roma, sconfitto da Gigante, e al Challenger di Torino, sconfitto da Fognini.