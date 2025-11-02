Tensione in centro a Latina: ferito un bambino con la ruota di una bici

Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di ieri a Latina, dove un bambino di due anni è rimasto ferito nella zona pedonale del centro dopo essere stato urtato dalla ruota anteriore di una bici condotta da una ragazzina. Il piccolo, che camminava vicino ai genitori, è caduto riportando una lesione al volto. Subito dopo l’incidente, il padre della giovane avrebbe discusso con i genitori del piccolo e, approfittando della concitazione, si sarebbe poi allontanato insieme alla figlia.

Come riportato anche dall’edizione odierna di Latina Oggi, un’ambulanza è poi giunta sul posto intorno alle 18: il bambino è stato medicato sul luogo e poi trasferito al pronto soccorso del Santa Maria Goretti per gli accertamenti pediatrici necessari a escludere eventuali traumi. Le sue condizioni non sono apparse gravi.

Per chiarire la dinamica, la Polizia Locale ha raccolto la testimonianza di uno dei genitori del bambino ferito e ha avviato verifiche nell’area dell’incidente, dove si sta accertando la presenza di telecamere di videosorveglianza utili a ricostruire l’accaduto.