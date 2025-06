Tensione in Medio Oriente, base Usa Gaeta: innalzato il livello di protezione

La base della VI Flotta degli Stati Uniti a Gaeta ha visto recentemente un innalzamento del livello di protezione, una misura ritenuta strategica in relazione all’escalation del conflitto in Medio Oriente. Sebbene il rischio che siti statunitensi in Europa vengano colpiti non sia al primo posto tra le minacce, la possibilità resta concreta e ha spinto il Governo italiano a porre la sicurezza delle basi Usa tra le priorità, come confermato dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Non si tratta di una novità: l’ultimo rafforzamento significativo della sicurezza intorno alla base di Gaeta risale al 1991, in concomitanza con l’inizio della guerra in Iraq, quando il livello di protezione delle installazioni americane in Italia fu portato al massimo.

La VI Flotta, con la sua nave ammiraglia USS Mount Whitney ormeggiata a Gaeta, rappresenta un importante centro di comando e controllo per le operazioni Nato e Usa nel Mediterraneo. Il rafforzamento della sicurezza riflette la necessità di garantire la piena operatività e protezione di questa infrastruttura chiave in un contesto internazionale sempre più complesso e incerto.