Tensione in stazione a Latina Scalo: fermato un’uomo armato di coltello

Momenti di tensione questa mattina alla stazione ferroviaria di Latina Scalo, dove la Polizia di Stato è intervenuta dopo numerose segnalazioni per la presenza di un uomo in forte stato di agitazione che disturbava i viaggiatori in attesa dei treni e che, secondo alcune testimonianze, poteva essere armato di coltello.

Gli agenti della Squadra Volante, arrivati in pochi minuti, hanno individuato il soggetto tra i binari 2 e 3. L’uomo, apparso confuso e disorientato, proferiva frasi senza senso. Considerata la possibilità che fosse armato, i poliziotti hanno agito con prudenza, riuscendo a bloccarlo in sicurezza e a sottoporlo a controllo personale, che ha dato esito negativo.

Successivamente, è stato richiesto l’intervento del 118: l’uomo, già noto alle forze dell’ordine e affetto da problemi psichiatrici, è stato sedato dal personale medico e trasferito all’ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina per accertamenti. Durante le verifiche nell’area, gli agenti hanno rinvenuto tra il binario 1 e il binario 2 un coltello da cucina, poi sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’uomo è stato denunciato, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Grazie al tempestivo intervento della Polizia di Stato, la situazione è tornata rapidamente sotto controllo e la circolazione ferroviaria non ha subito interruzioni.