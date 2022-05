Tenta di buttarsi da un palazzo a Latina Scalo, salvato dagli agenti della Volante

Attimi di paura nella mattinata di oggi quando agli agenti della Squadra Volante di Latina è stata segnalata la presenza di un uomo con intenti suicidi sul cornicione di un palazzo a Latina Scalo.

Gli uomini delle volanti si sono precipitati sul posto e, una volta arrivata, notavano l’uomo sul tetto del palazzo con evidenti intenti suicidi.

Constatata l’impossibilità di riuscire a stabilire un contatto verbale con il soggetto, uno degli agenti è riuscito a portarsi sul tetto utilizzando una porta non visibile all’uomo raggiungendolo alle spalle e, con gesto fulmineo, lo ha afferrato per la cintura facendolo cadere su se stesso all’interno del terrazzo.

Uomo che poi è stato affidato ai soccorritori del 118 intervenuti che, una volta sedato, lo hanno trasportato al Goretti. Rintracciato il figlio dell’uomo, si apprendeva che lo stesso, già in passato, era stato salvato da un altro tentativo di suicidio. Da quanto appreso la persona salvata si sarebbe trovata in uno stato depressivo indotto da recenti lutti in famiglia.