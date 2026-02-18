Tenta di colpire la vicina e si scaglia contro la Polizia: arrestato a Terracina

Pomeriggio di follia e violenza in un condominio di Terracina, dove l’intervento della polizia di stato ha evitato che una lite familiare si trasformasse in tragedia. Un uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è stato tratto in arresto con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Tutto è iniziato con una chiamata d’emergenza che segnalava un violento diverbio in famiglia. All’arrivo degli agenti del commissariato di Terracina, la situazione appariva già critica: l’uomo, in evidente stato di forte agitazione stava invenendo pesantemente contro un familiare e rifiutava ogni tipo di assistenza da parte del personale sanitario del 118, giunto sul posto per calmarlo.

La tensione è degenerata quando l’uomo, armato di un bastone, ha tentato di scagliarsi contro una vicina di casa. Solo il tempestivo intervento dei poliziotti ha impedito il peggio: gli agenti si sono messi in mezzo per disarmarlo ma l’uomo ha reagito con estrema violenza, ingaggiando una colluttazione a suon di spintoni e pugni nel tentativo di sottrarsi al fermo.

Dopo essere stato immobilizzato, il soggetto è stato condotto in commissariato. Durante i rilievi sulla scena gli operatori hanno sequestrato diversi oggetti pericolosi e riscontrato tentativi di danneggiamento alla proprietà privata.

Il profilo dell’arrestato delinea un curriculum criminale già fitto: l’uomo infatti aveva precedenti per: Reati contro la persona, maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Su disposizione della Procura della Repubblica di Latina, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Latina.